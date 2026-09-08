«Сочи» арендовал Гурьева у ЦСКА. Защитник играл в АХЛ (6 игр) и ECHL (29 матчей) в прошлом сезоне

Защитник Артем Гурьев перешел в « Сочи » из ЦСКА . Южане арендовали 23-летнего хоккеиста у московского клуба.
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