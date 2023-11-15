В России стартовал новый эксперимент по имитации полета на Луну — людей заперли на год

14 ноября в Институте медико-биологических проблем РАН стартовал международный годовой наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, воспроизводящий основные характеристики длительной межпланетной экспедиции.
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