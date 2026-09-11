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Пятый канал

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Сухогруз «Русский Восток» выбросило на мель у берегов Владивостока

Сухогруз «Русский Восток» выбросило на мель у берегов Владивостока

Масштабная операция по спасению севшего на мель судна «Русский Восток» в эти минуты разворачивается в столице Приморья.

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