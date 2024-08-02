Ван И подчеркнул важность народной дипломатии

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в четверг подчеркнул важность народной дипломатии, призвав Китайское народное общество дружбы с заграницей /КНОДЗ/ активно участвовать во всеобъемлющих, многоуровневых, многоотраслевых и многогранных дружественных обменах с зарубежными странами.