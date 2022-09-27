В Челябинске начали давать отопление в жилых домах

Стартовал отопительный сезон в Челябинске. В квартирах горожан с 26 сентября начали теплеть батареи. В понедельник на традиционном аппаратном совещании замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов доложил: До конца недели всем дадут тепло.