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В Челябинске начали давать отопление в жилых домах

В Челябинске начали давать отопление в жилых домах

Стартовал отопительный сезон в Челябинске. В квартирах горожан с 26 сентября начали теплеть батареи. В понедельник на традиционном аппаратном совещании замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов доложил: До конца недели всем дадут тепло.

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