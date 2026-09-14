Можно только поприветствовать призыв президента США Дональда Трампа к киевскому режиму не наносить удары по объектам, связанным с дизельным топливом в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НП «Урок для России»...
- «Эти карлики даже...
- «Эти карлики даже...
алле ,кремль, да и бомбит вас не зеленский, а трамповские структуры,привет трампам 😆
« Трамп допустил передачу Украине лицензии на производство «менее продвинутых» ракет Patriot » ЭТО ТОЖЕ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ?