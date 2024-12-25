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Царьград

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Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Ну ещё раз - для неруси мы и "терпилы" и какие угодно ещё обзывательства холуёв Запада, а для нормальных русских - ПР..."Бить Москву" - "...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Ну так разве ж я с Вами не согласна? "Страна терпил" именно это Вы и описали, и в заголовке все правильно, Москва не ..."Бить Москву" - "...
  • Sergiy Che
    От того что Эльфийко с дивана не довольна тем что "долго возятся" ничего не ускорится. И русские НЕ ФАШИСТЫ - мы БОРЕ..."Бить Москву" - "...

После обстрела ВСУ во Льгове погибли три местные женщины

После обстрела ВСУ во Льгове погибли три местные женщины

Враг наносил удар американскими ракетами HIMARS.Во время обстрела ВСУ погибли три женщины из Льгова (Курская область).

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