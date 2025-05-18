Грибы под запретом: за опенок из Красной книги — миллионный штраф

На территории России ужесточены меры за незаконное обращение с грибами, включёнными в Красную книгу. Экологи зафиксировали 41 вид особо охраняемых грибов, среди которых числятся такие редкости, как шишкогриб с хлопьевидной ножкой, летний трюфель, ароматный паутинник, мухомор крошащийся и трутовик, предпочитающий корневую часть деревьев, передает RT.