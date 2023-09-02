Военное обозрение

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Экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе призвал к удешевлению систем вооружения армии США

Экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе призвал к удешевлению систем вооружения армии США

Военный конфликт на Украине показал, что США вместе с союзниками по НАТО не способны эффективно поддерживать длительные масштабные боевые действия с регулярной армией противника по причине нехватки определенных систем вооружений и даже боеприпасов.

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