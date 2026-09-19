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ТАСС

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В Луганске на выборах проголосовал корги отряд

В Луганске на выборах проголосовал корги отряд

ЛУГАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Члены филиала "Донбасс" добровольческой некоммерческой волонтерской автономной организации "Корги отряд "Маруся и Друзья" проголосовали в Луганске на выборах депутатов Госдумы вместе со своими четвероногими воспитанниками.

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