В Устьянском районе открыли рабочее движение через реку Устью

Новый мост строят на 139-м километре дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»По информации пресс-службы регионального правительства, работы на объекте выполнены более чем на 90 процентов.
Новый мост строят на 139-м километре дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»По информации пресс-службы регионального правительства, работы на объекте выполнены более чем на 90 процентов.
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