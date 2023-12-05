Русский, докажи, что против Путина, заплати 3 тыс. евро и тогда прыгай-бегай-стреляй

С наших атлетов Бах и его компания требуют деньги за «проверку на лояльность» к МОК Дмитрий Светлов На фото: президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (Фото: Michael Kappeler/dpa/TASS) «СП» часто рассказывает о ситуации с допуском наших спортсменов на международные соревнования, о тех издевательствах и унижениях (на их языке «критериях»), которым пытаются подвергнуть наших спортсменов представители МОК и близких к нему структур.