Русский, докажи, что против Путина, заплати 3 тыс. евро и тогда прыгай-бегай-стреляй

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Л
Леонид -
В их Олимпийских играх могут принять участие только предатели России, только так и нужно относиться к пока ещё российским гражданам, которые собираются принять участие в этом шабаше
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19 час.

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