Марочко: военно-политическое руководство Украины занижает потери ВСУ

Военно-политическое руководство Украины специально занижает потери ВСУ. Об этом заявил в Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.
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