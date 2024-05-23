В Польше рассматривают возможность применения ПВО у границ против российских ракет

В Польше рассматривают возможность применения систем ПВО у границ страны против российских ракет, но пока каких-либо никаких решений на сей счет не принято, заявил представитель МИД республики Павел Вронский в интервью украинским СМИ.
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