Аргументы недели

97 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Проблемы с простатой, загоняла его старушка.Прибывший на пере...
  • Владимир Петров
    Пищать про новый 37-й  — признак либерастической крысы. Будь он, не пикнула бы.Учителя из Санкт-...
  • Сергей Туренко
    Они его возвысили им его и загонять обратно в ту дыру которой он заслуживает. Нечего было печеньки разносить и обнаде...Посол Франции в С...

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что поставки оружия Украине невозможны из-за экспортных ограничений

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что поставки оружия Украине невозможны из-за экспортных ограничений

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 6 февраля, заявил, что поставки оружия украинской стороне не представляются возможными из-за экспортных ограничений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх