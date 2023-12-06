Названы главные опасности, которыми грозит некачественный антифриз

Издание «За рулем» провело лабораторные испытания охлаждающих жидкостей (ОЖ), в рамках которых эксперт Михаил Колодочкин отметил, что некачественная ОЖ имеет не меньшее негативное влияние на двигатель, нежели плохие масло или топливо.