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За рулем

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Названы главные опасности, которыми грозит некачественный антифриз

Названы главные опасности, которыми грозит некачественный антифриз

Издание «За рулем» провело лабораторные испытания охлаждающих жидкостей (ОЖ), в рамках которых эксперт Михаил Колодочкин отметил, что некачественная ОЖ имеет не меньшее негативное влияние на двигатель, нежели плохие масло или топливо.

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