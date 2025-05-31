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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Ивановской области с 1 июня вступают новые изменения в законодательстве

В Ивановской области с 1 июня вступают новые изменения в законодательстве

В июне 2025 года в России вступают в силу несколько новых законодательных актов. Среди них законы, направленные на борьбу с мошенничеством, обеспечение независимости страны в сфере технологий, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

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