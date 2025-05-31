В Ивановской области с 1 июня вступают новые изменения в законодательстве

В июне 2025 года в России вступают в силу несколько новых законодательных актов. Среди них законы, направленные на борьбу с мошенничеством, обеспечение независимости страны в сфере технологий, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям.