Две жительницы России стали лауреатами международного конкурса красоты

Две россиянки Ольга Игнатьева из Москвы и Наталья Аникина из Владимира стали лауреатами международного конкурса красоты «Миссис Вселенная классик — 2024», сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на информацию российских организаторов.
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