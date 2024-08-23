Аршавин назвал лучшего воспитанника академии «Зенита» за 20 лет

По его мнению, таковым является футболист, не пожелавший играть за команду из Санкт-Петербурга. Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о полузащитнике «Краснодара» Даниле Козлове.
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