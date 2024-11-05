Над российским регионом силами ПВО сбиты дроны противника Украинские военные пытались атаковать территорию России при помощи беспилотников-камикадзе самолетного типа.
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Над российским регионом силами ПВО сбиты дроны противника Украинские военные пытались атаковать территорию России при помощи беспилотников-камикадзе самолетного типа.
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