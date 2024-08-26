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Чиновникам велели удалить служебные переписки в Telegram. Силовикам тоже

Чиновникам велели удалить служебные переписки в Telegram. Силовикам тоже

В России силовикам и чиновникам поручили очистить Telegram-чаты\u000D\u000AСогласно информации от телеграм-канала «База», некоторым сотрудникам силовых ведомств России, а также чиновникам администрации президента и Правительства РФ было дано указание удалить служебные переписки в мессенджере Telegram.

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