Чиновникам велели удалить служебные переписки в Telegram. Силовикам тоже

В России силовикам и чиновникам поручили очистить Telegram-чаты\u000D\u000AСогласно информации от телеграм-канала «База», некоторым сотрудникам силовых ведомств России, а также чиновникам администрации президента и Правительства РФ было дано указание удалить служебные переписки в мессенджере Telegram.
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