«Прекратите стелить страну им под ноги!»: число поводов для выдворения мигрантов из РФ вырастет вдвое, а «двери» для уголовников - закроют

Алексей Горшков

"Отработали, заработали и уехали" - ХОРОШО БЫ !!! А ФАКТИЧЕСКИ - сейчас ВСЕ законодательные акты по этому вопросу принимаются для отвода глаз населения, настроение которого УЖЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ, а с другой стороны - мигрантов, ПРИНОСЯЩИХ ПРИБЫЛЬ - не государству, а ПРИНИМАЮЩИМ ЗАКОНЫ - КАК-ТО ВЕДЬ СОХРАНИТЬ НУЖНО !!! Нашли выход - нас теперь просто ПОСТОЯННО за дураков держат, пытаясь заумными словами лапшу народу на уши навесить, напуская своим многословием тумана и сбивая "с панталыку"! Всегда, когда вижу разновсяческие склоки вокруг раздачи нашего гражданства и связанных с ним льгот, вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон, действующий, кстати, у нас ДО СИХ ПОР: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! "Нэ бачу логики" - кастрированная собака не кусается, что ли?! Так же и в мигрантском вопросе: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы "незаменимые специалисты", приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о разновсяческих потусторонних вещах: знании мигрантами русского языка, цензе оседлости, росте мигрантской преступности, недопущении ранее судимых, и т.д., и т.п.- "СБИВАЯ" ТЕМ САМЫМ НАМ ПРИЦЕЛ, УВОДЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ !!! По-моему это не просто маниловщина и прожектёрство, а КОРРУПЦИОННАЯ ЛАЗЕЙКА - представьте СКОЛЬКО ВЗЯТОК начнут давать, чтобы, получать разновсяческие оправдательные липовые бумажки... По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я даже думаю, что о нём ЗНАЮТ, но это "наверху" НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие "дяди Туралы" платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, как положено - и домой! КАКИЕ ТУТ ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?! ГЛАВНОЕ, на мой взгляд, противоречие - между ВЫГОДОЙ предпринимателя, заинтересованного в дешёвой рабочей силе - и РАЗОРИТЕЛЬНОСТЬЮ для государства, которое ОБЯЗАНО осуществлять из своего бюджета (созданного, кстати, ИЗ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ) социальные выплаты не только "незаменимому специалисту", но и всем его НЕРАБОТАЮЩИМ родственникам! Нанимает-то условных "Джамшутов" предприниматель (ему так выгодно), а платит привезённым многочисленным родственникам НЕ ОН, А ГОСУДАРСТВО !!! Так что - как не крути, дело это - ГОСУДАРСТВЕННОЕ, именно ОНО в нём материально заинтересовано! Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты "более важным": стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы! И, похоже, "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п., внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.! Не коммунист я, но получается так, что В ОСНОВНОМ законодатели выражают, как говорил дедушка Ленин, УЗКОКЛАССОВЫЕ интересы предпринимательства, хотя и должны бороться за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! "Своя рубашка ближе к телу"! И вот - наше руководство ПРИУЧИЛО "ценных специалистов" к их БЕЗНАКАЗАННОСТИ !!! Вон - у соседей в Белоруссии узбеки, разбалованные нами, ПРИЕХАЛИ — И СРАЗУ ДОМОЙ ПОПРОСИЛИСЬ !!! (prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43507...) А - если разобраться - ТАМ-то им ведь элементарно предоставили АДЕКВАТНЫЕ их работе условия! Просто они привыкли в России беспредельничать - всё равно ЗА ВЗЯТКИ какой-нибудь Купецкой, "дядя Турал" отмажет - а там не так! И ДУМ (не мусульмане) там наверняка отсутствует! НАМ БЫ ТАК !!! У БАТЬКИ, ЧАЙ, НЕ ЗАБАЛУЕШЬ !!!