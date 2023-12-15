Рабочие аэропорта Петропавловска-Камчатского отравились неизвестным мясом

В столовой строительной площадки нового терминала «Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский» более 40 рабочих отравились неизвестным мясом, о чем сообщила пресс-служба Россельхознадзора 15 декабря.
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