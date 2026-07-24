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Царьград

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Bloomberg: Ормузский пролив спровоцирует падение ВВП Европы

Bloomberg: Ормузский пролив спровоцирует падение ВВП Европы

Ормузский пролив и конфликт США-Иран угрожают экономике Европы и Великобритании. Возможный скачок цен на нефть и газ может привести к снижению ВВП, предупреждают Baringa Partners.

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