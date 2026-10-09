Школьные пожары Франции: чему Россия может научиться на примере «толерантных» погромов мигрантской молодёжи

То, что сегодня происходит на улицах французских городов, вышло за рамки привычных бунтов пригородов и приобрело качественно новый, пугающий характер.
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ОМУСУЛЬМАНИВАНИЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ---ВСЕ РАЗРУШИТЬ И ПОСТРОИТЬ ХАЛИФАТ .....НАШИ ВЛАСТИ ПОХОЖИМ ПУТЕМ ИДУТ ....УЧИТЕЛЕЙ УНИЗИЛИ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПАДАЕТ ИЗ ЗА НИХ ..СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БУДУТ ТЕ ЖЕ НАШИХ МИГРАНТОВ --ПЛОХО УЧАТ .....ТУПОСТЬ ЧИНОВНИКОВ ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПОД МИГРАНТОВ ДОБЬЕТ ШКОЛЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ...Пора возрождать закрытые интернаты для малолетних ***хулиганчиков *** без доступа религиозных проповедников и имамов ни под каким предлогом И вообще ДУМ должен учить уголовный кодекс России и жить по законам страны .НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С МИГРАНТАМИ В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ ПОЛУЧИМ *** ФРАНЦИЯ -2*** ТЕМ БОЛЕЕ ОНИ ЧЕТКО ГОВОРЯТ ЭТО ИХ ЗЕМЛЯ --АЛЛАХ ИМ ДАЛ ---А НАМ РУССКИМ ПРАВОСЛАВНЫМ И ОСТАЛЬНЫМ КОРЕННЫМ НАРОДОМ НОВУЮ РОДИНУ ИСКАТЬ УЖЕ ЧТО ИСКАТЬ НОВЫЕ ЗЕМЛИ тем более конституцию переписал *алкаш* и нам недра и земля нам не принадлежит мы на равных с мигрантами ОБНУЛИЛИ КАК ЛОХОВ И УНИЖАЮТ ДАЛЬШЕ НА РАДОСТЬ ЗАПАДУ
Мне кажется - не в мигрантах здесь дело! Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки! Мы тогда эту выгодную ситуацию про... хлопали, а наши соперники пражскими событиями того же года воспользовались ПО ПОЛНОЙ - до сих пор "икаем"!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Конечно, по идее, это И НАМ ВЫГОДНО - дай-то бог чтобы мы уроки 1968 года выучили, и там бы какие-нибудь Боширов и Петров рулили - но ВРЯД ЛИ !!!
Через 10-15 лет затулин, хуснуллин, матвиенко, федоров, титов и т.д. если не сдохнут, то свалят из страны, поэтому надеяться на то, что в миграционной сфере наведут порядок не стоит. А вот расхлебывать это их варево придется нашим детям. Если Путин не очнется от летаргического сна сейчас, то через 10-15 лет Россия умоется кровью. Черножопая орда, это похуже беспилотников будет.