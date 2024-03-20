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«И их не вернуть – заколочены ставни»: Патриот Юрий Шевчук умер? Какие неудачи довели скандального рокера до сердечного приступа

«И их не вернуть – заколочены ставни»: Патриот Юрий Шевчук умер? Какие неудачи довели скандального рокера до сердечного приступа

В мае позапрошлого года лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук со сцены в Уфе неожиданно обхаял спецоперацию и лично президента страны.

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Комментарии
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М
Мария
Он всегда был таким. Во время чеченской войны его поймали на том, что шарил по карманам убитых наших ребят, снимал с них золотые цепочки.....
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42 мин.
Анд
Шевчук не просто в иноагенты проситься, он на уголовный срок с полной конфискацией наговорил и наделал😡 помогая врагам воюющей страны он обозначил себя как враг, а что делают с врагами в военное время?
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36 мин.
виктор комягин
в инагенты и гнать однозначно....там бг и остальное дерьмо💩💩💩💩💩....скучно ему не будет....я так понимаю....из наших рок-стариков остались &quot;Алиса&quot; и Бутусов с &quot;Юпитером&quot;? Прекрасно...меня лично, это устраивает....👍😂👍🤣👍🍷🍷🍷
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18 мин.

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