«И их не вернуть – заколочены ставни»: Патриот Юрий Шевчук умер? Какие неудачи довели скандального рокера до сердечного приступа

М Мария Он всегда был таким. Во время чеченской войны его поймали на том, что шарил по карманам убитых наших ребят, снимал с них золотые цепочки.....

Анд Шевчук не просто в иноагенты проситься, он на уголовный срок с полной конфискацией наговорил и наделал😡 помогая врагам воюющей страны он обозначил себя как враг, а что делают с врагами в военное время?