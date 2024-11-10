Армия России освободила в ДНР населённый пункт Волченка

Войска России взяли под контроль населённый пункт Волченка в ДНР, сообщает Министерство обороны. «Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Волченка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
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