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Царьград

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49 слов из одной буквы: Филолог раскрыл неожиданную особенность русского языка

49 слов из одной буквы: Филолог раскрыл неожиданную особенность русского языка

В нашем языке нашлось 49 слов, которые умещаются всего в одну букву. Об этом рассказал Павел Катышев, возглавляющий кафедру общего и русского языкознания в Институте Пушкина.

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