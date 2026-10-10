49 слов из одной буквы: Филолог раскрыл неожиданную особенность русского языка

В нашем языке нашлось 49 слов, которые умещаются всего в одну букву. Об этом рассказал Павел Катышев, возглавляющий кафедру общего и русского языкознания в Институте Пушкина.
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