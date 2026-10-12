«Герани» поразили четыре локомотива в Одесской и Днепропетровской областях

Российские военнослужащие нанесли удары беспилотниками «Герань» по четырем локомотивам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ.
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