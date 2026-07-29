Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине разбился американский истребитель F-16

На Украине разбился американский истребитель F-16

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о крушении истребителя F-16. Как передает Life.ru , по предварительной информации, во время полета возникла нештатная ситуация, из-за которой пилоту пришлось катапультироваться.

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