Международные бомжи или яхты вместо флота

Водоизмещение крейсера «Маршал Устинов» — 11,3 тысяч тонн, водоизмещение яхты «Eclipse» — 13 тысяч тонн Михаил Синельников-Оришак На фото (слева направо): яхта Eclipse и hакетный крейсер «Маршал Устинов» (Фото: AP Photo/Suzan Fraser/TASS, Валентин Егоршин/ТАСС) В Гибралтаре с аукциона пускают яхту (естественно из разряда «супер») Пумпянского — российского миллиардера, владельца всякого разного, в том числе Трубной металлургической компании (в 2022 году покинул совет директоров из-за введённых против него санкций).