В Тамбовской области полицейские задержали наркозакладчиков

В Котовске задержали жителей областного центра, распространявших наркотические средства. "Закладчиками" оказались ранее неоднократно судимый за аналогичное преступление 31-летний мужчина и 26-летняя девушка.
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