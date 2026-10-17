Бывший капитан и тренер «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч Премьер» в поисках ответа на вопрос о причинах спада «Краснодара», потерпевшего два поражения подряд после паузы на игры сборных (от «Зенита» - в чемпионате, от «Факела» - в Кубке) предложил новому нападающему «быков» Дмитрию Воробьеву (перешедшему летом из «Локомотива») сходить в церковь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым