Бывший капитан и тренер «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч Премьер» в поисках ответа на вопрос о причинах спада «Краснодара», потерпевшего два поражения подряд после паузы на игры сборных (от «Зенита» - в чемпионате, от «Факела» - в Кубке) предложил новому нападающему «быков» Дмитрию Воробьеву (перешедшему летом из «Локомотива») сходить в церковь.