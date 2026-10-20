Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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