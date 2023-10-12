Путин о событиях на Ближнем Востоке: Это яркий пример провала политики США

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судан 10 октября в Кремле заявил, что недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики Соединённых Штатов в этом регионе.
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