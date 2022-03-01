Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Твари продажные, всех вон из страны!Петербуржцы высту...
  • АНП
    А она думала конфетами будут угощать?Составительница о...
  • АНП
    А что её в жопу целовать?,слабое здоровье к врачу иди а не шляйся по протестам против того в чём не разбираешься.Очевидец: петербу...

"Ростелеком" советует: дарите девушкам Марусю

"Ростелеком" советует: дарите девушкам Марусю

В преддверии 8 марта "Ростелеком" предлагает в качестве подарка близким рассмотреть умные колонки Капсула или Капсула Мини с голосовым помощником Маруся от VK.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх