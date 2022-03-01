"Ростелеком" советует: дарите девушкам Марусю

В преддверии 8 марта "Ростелеком" предлагает в качестве подарка близким рассмотреть умные колонки Капсула или Капсула Мини с голосовым помощником Маруся от VK.
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