Avia.pro - СМИ Москва. В столице снова активизировалась подростковая группировка, состоящая из выходцев разных стран СНГ.
Появилась очередная этническая подростковая банда в Москве, которая угрожает русским детям: рассказываем
Комментарии
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Стега Сибиряк
А точнее отстойник
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9 час.
Лев Сивохин
Прежде надо провести проверку действий этих зверенышей на наличие в их действиях составов преступлений и решить вопрос о их привлечении к уголовной ответственности и потом решать вопрос о депортации их вместе с родителями.
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4 час.
А
Александр
Вопрос один: - Зачем нас приучают к этой мрази? Загадили всю страну. Облеченные несут пургу. Насрали, так исправляйте, а не делайте вид. Развалили экономику. Разваливают российское общество. Тысячу лет страна была Россией, пока не приперлись безродные недоноски, которым на нее плевать.
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2 час.
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