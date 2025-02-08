Появилась очередная этническая подростковая банда в Москве, которая угрожает русским детям: рассказываем

Прежде надо провести проверку действий этих зверенышей на наличие в их действиях составов преступлений и решить вопрос о их привлечении к уголовной ответственности и потом решать вопрос о депортации их вместе с родителями.

А

Александр

Вопрос один: - Зачем нас приучают к этой мрази? Загадили всю страну. Облеченные несут пургу. Насрали, так исправляйте, а не делайте вид. Развалили экономику. Разваливают российское общество. Тысячу лет страна была Россией, пока не приперлись безродные недоноски, которым на нее плевать.