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Украинские нацисты объявили войну западникам

Украинские нацисты объявили войну западникам

Прошедший в Киеве марш неонацистов, приуроченный ко «Дню защитника Украины» и «Дню УПА»* (Украинская повстанческая армия – организация, запрещенная в России), ознаменовал ряд новых тенденций в среде самой организованной и агрессивной политической силы «незалежной» Прежде всего, следует отметить, что колонны традиционных участников этих мероприятий пополнились новой группировкой – «Центурия», представители которой заявили, что до сего дня не слишком мелькали на публичных акциях, предпочитая «утонченную и секретную работу».

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Ludmila alechshenko (Koroleva)
Поглядим, что будет дальше
Галина Орленко
Упа было создано в конце ноября-начале декабря 1942,сразу брошено под Сталинград(архивы ФРГ)
Иван
А потому, что изначально бандеровцы- укронацисты выступали за мононационализм- украина- для укринцев! "Утопим москалей в еврейской крови"Слава нации!" Славагероям!"
хохлошумер
Пидорасы!
Леонид Руси
Началось... Бандерлоги догадались, что их нахлобучивают... Тупые-тупые, но до них дошло всё-таки через 25 лет как до жирафа. Деньги эшелонами идут в обход бандерлогов. А им разрешено только грабить бедноту Донбасса, на коленях стоять и кастрюли на башке носить. Кретинизм не лечится, это наследственное...
Гламозда Сергей
Эти майданутые ...бесноватые уже осточертели....
Котищев
Это в общем то радует, либо эти звери повесят таки этого хитрожопого жиденка, либо он ( что вдряд ли) сделает им укорот. По любому закончится этот перманентный майдан дикой резней и развалом этого недоразумения под названием окраина.
Алексей Родионов
Вполне может быть такой вариант. что Зеленский когда конкретно припечет. сделает ноги, он хоть и клоун, но далеко не дурак
Котищев
Если успеет!
Алексей Родионов
Он же не лох( с его слов)
Котищев
Ха-ха!!!

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