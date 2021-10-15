Украинские нацисты объявили войну западникам

Прошедший в Киеве марш неонацистов, приуроченный ко «Дню защитника Украины» и «Дню УПА»* (Украинская повстанческая армия – организация, запрещенная в России), ознаменовал ряд новых тенденций в среде самой организованной и агрессивной политической силы «незалежной» Прежде всего, следует отметить, что колонны традиционных участников этих мероприятий пополнились новой группировкой – «Центурия», представители которой заявили, что до сего дня не слишком мелькали на публичных акциях, предпочитая «утонченную и секретную работу».