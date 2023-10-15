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КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Авангард» против «Локомотива», «Салават» сыграет с минским «Динамо»

КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Авангард» против «Локомотива», «Салават» сыграет с минским «Динамо»

«Авангард» сыграет с «Локомотивом», «Салават» – с минским «Динамо».  Фонбет Чемпионат КХЛ Барыс – Металлург Мг Дата проведения 15 октября, 12.

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