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В Госдуме напомнили родителям об уплате налогов за детей до 2 декабря

В Госдуме напомнили родителям об уплате налогов за детей до 2 декабря

Родители обязаны оплатить налоги за своих несовершеннолетних детей не позднее 2 декабря.Обязанности по уплате налогов за несовершеннолетних детей лежит на их родителях, напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

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