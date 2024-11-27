В Госдуме напомнили родителям об уплате налогов за детей до 2 декабря

Родители обязаны оплатить налоги за своих несовершеннолетних детей не позднее 2 декабря.Обязанности по уплате налогов за несовершеннолетних детей лежит на их родителях, напомнил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.
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