Кулеба: ВСУ будут сражаться лопатами при прекращении поставок оружия Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью американской телекомпании ABC, что украинские военные будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие.
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