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Царьград

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Итальянского исполнителя Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади

Итальянского исполнителя Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади

Автора и исполнителя любимого русскими итальянского шлягера Felicita пригласили выступить в Москву.81-летнему итальянскому исполнителю Аль Бано предложили выступить на Красной площади, сообщает информагентство ANSA.

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