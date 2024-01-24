Как немцы в Первую мировую использовали миномёт из деревянных досок

Человечество знало множество необычных, замысловатых, а то и откровенно странных образцов оружия. Одним из таких можно смело считать немецкий 450-миллиметровый миномет, который почти полностью был сделан из деревянных досок.
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