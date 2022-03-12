НХЛ. «Нэшвилл» примет «Сент-Луис», «Рейнджерс» в гостях у «Далласа», «Эдмонтон» против «Тампы»

«Нэшвилл» примет «Сент-Луис» в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Каролина» сыграет с «Филадельфией», «Рейнджерс» – с «Далласом» в гостях, а «Тампа» будет противостоять «Эдмонтону».

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