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Пронедра

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Почему советский задел ИИ не стал технологическим прорывом России

Почему советский задел ИИ не стал технологическим прорывом России

Отечественная школа искусственного интеллекта когда-то считалась одной из самых сильных в мире. Сегодня Россия вынуждена догонять лидеров новой технологической гонки.

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