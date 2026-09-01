Почему советский задел ИИ не стал технологическим прорывом России

Отечественная школа искусственного интеллекта когда-то считалась одной из самых сильных в мире. Сегодня Россия вынуждена догонять лидеров новой технологической гонки.
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