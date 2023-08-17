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Глава СПЧ призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского языка

Глава СПЧ призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского языка

Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А зачем принимать у себя детей мигрантов? Ну, то есть, семьи мигрантов? Есть подписанный контракт на работу. Этот работник пересекает границу и едет на место работы. А семья- ждет! На родине! Отработал контракт- получи расчет и до свидания! Просто, не правда ли?
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Вячеслав Галимов
Согласен . Только руководители нынче не из того теста слеплены .
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56 мин.
Анатолий Зотов
Во первых сами мигранты обязаны знать русский. Не знают - пусть дома сидят.
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12 мин.

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