Детей-мигрантов надо обучать русскому языку в специальных центрах еще до школы, недопустимо принимать ребят с недостаточным уровнем владения им в общеобразовательные учреждения, заявил глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев.
Глава СПЧ призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского языка
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А зачем принимать у себя детей мигрантов? Ну, то есть, семьи мигрантов? Есть подписанный контракт на работу. Этот работник пересекает границу и едет на место работы. А семья- ждет! На родине! Отработал контракт- получи расчет и до свидания! Просто, не правда ли?
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1 час.
Вячеслав Галимов
Согласен . Только руководители нынче не из того теста слеплены .
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56 мин.
Анатолий Зотов
Во первых сами мигранты обязаны знать русский. Не знают - пусть дома сидят.
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12 мин.
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