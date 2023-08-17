Глава СПЧ призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского языка

SI

Sergey Ivanov

А зачем принимать у себя детей мигрантов? Ну, то есть, семьи мигрантов? Есть подписанный контракт на работу. Этот работник пересекает границу и едет на место работы. А семья- ждет! На родине! Отработал контракт- получи расчет и до свидания! Просто, не правда ли?