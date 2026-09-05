Истребительная авиация Социалистической Федеративной Республики Югославия в 1940-1950-е годы

Практически сразу после окончания Второй мировой Иосип Броз Тито, возглавивший правительство Социалистической Федеративной Республики Югославия, стал проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, что вызвало недовольство советского руководства.
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