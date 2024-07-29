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В Орловской области 14-летний подросток спас из горящего дома брата и сестру

В Орловской области 14-летний подросток спас из горящего дома брата и сестру

В Орловском муниципальном округе произошёл пожар в жилом доме на двух хозяев. Трагедии удалось избежать, благодаря 14-летнему подростку, который оперативно эвакуировал из горящего дома младших брата и сестру.

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