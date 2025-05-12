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Приглашение на капитуляцию: Путин и Трамп вместе загоняют Зеленского на встречу в Стамбуле

Приглашение на капитуляцию: Путин и Трамп вместе загоняют Зеленского на встречу в Стамбуле

Владимир Путин на переговорах в Стамбуде 15 мая, ели они состоятся, потребует капитуляции Украины, считает британское издание The Times, называющее последние заявления российского лидера «ничем иным, как завуалированным ультиматумом» Киеву.

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