Приглашение на капитуляцию: Путин и Трамп вместе загоняют Зеленского на встречу в Стамбуле

Владимир Путин на переговорах в Стамбуде 15 мая, ели они состоятся, потребует капитуляции Украины, считает британское издание The Times, называющее последние заявления российского лидера «ничем иным, как завуалированным ультиматумом» Киеву.
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