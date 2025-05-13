Военкор Коц опубликовал видео издевательств бойцов ВСУ над сослуживцем

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале кадры с найденного в Курской области телефона ликвидированного украинского боевика, на которых запечатлены издевательства бойцов ВСУ над сослуживцем.
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